شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الموافقة على احتراف يوسف أوباما فى الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك الموافقة على احتراف يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف.
ويعد نادى الاتفاق السعودى هو الأقرب لضم يوسف أوباما خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة بعدما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق السعودى من إدارة النادى الدخول فى مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء لضم أوباما.
وأصبح من المحتمل موافقة إدارة الزمالك على احتراف يوسف أوباما لمدة موسم على سبيل الإعارة، حال تلقى اللاعب عرضًا رسميًا، مقابل موافقة اللاعب على تعديل تعاقده والذى يشمل بند مساواته بأعلى قيمة مالية في الفريق طوال مدة التعاقد.
سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابق ، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.
سجل هدفي إنبي في شباك الزمالك، اللاعب علي زين في الدقيقة 39، وأضاف جون أوكويي إيبوكا الهدف الثاني في الدقيقة 61.