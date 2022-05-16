شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الموافقة على احتراف يوسف أوباما فى الاتفاق السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك الموافقة على احتراف يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الكرة الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف.

ويعد نادى الاتفاق السعودى هو الأقرب لضم يوسف أوباما خلال الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة بعدما طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق السعودى من إدارة النادى الدخول فى مفاوضات مع إدارة القلعة البيضاء لضم أوباما.

وأصبح من المحتمل موافقة إدارة الزمالك على احتراف يوسف أوباما لمدة موسم على سبيل الإعارة، حال تلقى اللاعب عرضًا رسميًا، مقابل موافقة اللاعب على تعديل تعاقده والذى يشمل بند مساواته بأعلى قيمة مالية في الفريق طوال مدة التعاقد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الاسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.