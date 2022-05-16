شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود سكرتيراً للاتحاد الأفريقى للمصارعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد محمود، نائب رئيس اتحاد المصارعة، بمنصب سكرتير الاتحاد الأفريقى فى الانتخابات التى أقيمت اليوم بالمغرب، على هامش البطولة الأفريقية التى يشارك فيها المنتخب الوطنى.

وشهدت الانتخابات انسحاب عدد من المرشحين وتنازل آخرين، حتى فاز محمد محمود بالتزكية فى الانتخابات التى انتهت منذ قليل.

وغادرت بعثة منتخب المصارعة إلى المغرب، اليوم الاثنين، للمشاركة فى البطولة الأفريقية التي تقام فى الفترة من 17 إلى 22 مايو الجارى. ويرأس البعثة فى البطولة رئيس الاتحاد، ومعه هانى عبد الفتاح مدير الاتحاد.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حكام و مدربين و اداريين ، حيث يشارك المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار و الناشئين و الشباب ، على أن تطير البعثة على فوجين، الأول اليوم ، والثانى يوم 17 من الشهر الجارى.