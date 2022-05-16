شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: 18 مليون جنيه قيمة تفعيل بيع أحمد عاطف لفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادى وادي دجلة، قيمة تفعيل بند شراء أحمد عاطف لاعب الفريق المعار لنادي فيوتشر بنية البيع، موضحا أنه تم الاتفاق بداية الموسم الجاري على دفع 18 مليون جنيه من فيوتشر لدجلة فى حال تفعيل بند الشراء.

وأضاف خيرت، فى تصريحات لليوم السابع، أن أحمد عاطف موهبة كبيرة وكان النادي على يقين بأنه سيتوهج فى أى فريق، لذلك تم وضع قيمة مالية تناسب إمكانياته.

وشدد مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة على أن فيوتشر عليه تفعيل عقد شراء اللاعب في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، وإلا يصبح من حق دجلة استعادة اللاعب لصفوفه.

وكان نادي وادي دجلة قد أعلن رحيل معظم لاعبيه في بداية الموسم الجاري، لعدد من أندية الدوري سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بنية البيع، بعد تأكد هبوط الفريق للقسم الثاني.

ولم يتمكن دجلة في العودة لدوري الأضواء هذا الموسم حيث تأكد صعود الثلاثي اسوان والداخلية وحرس الحدود للدوري الممتاز.