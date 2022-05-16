شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري .. إيبوكا ينافس زيزو على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلاقى غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى، فيما يلتقى سموحة مع المصري.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022 برصيد 11 هدف، وواصل النيجيري جون ايبوكا مهاجم إنبى مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى بالدورى

ويستقبل فريق غزل المحلة، تحت قيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره إيسترن كومبانى الذى يقوده علاء عبد العال على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سموحة والمصرى البورسعيدى بالدوري

فى المباراة الثانية، يلتقى فريق سموحة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى نظيره المصرى البورسعيدى تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، على على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.