شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة لـ طائرة الأهلى فى مواجهة الترجى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، لتحقيق لقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس عند مواجهة الترجي صاحب الأرض والجمهور فى المباراة النهائية المحدد لها السادسة مساء اليوم الاأثنين.

ويمتلك النادى الأهلى العديد من الأوراق الرابحة من اللاعبين أصحاب الخبرات، أمثال أحمد صلاح، عبد الله عبد السلام، محمد عادل "دولا"، فضلا عن أحمد سعيد.

ويسعى فريق رجال طائرة الأهلى لمصالحة الجماهير فى ظل الإخفاق المحلى هذا الموسم بخسارة لقبى الدورى وكأس مصر لحساب غريمه التقليدى الزمالك.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.