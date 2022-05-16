شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مع البطولات.. الأهلي ينافس على 4 ألقاب "سلة وطائرة ويد وقدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مع البطولات والألقاب.. هذا هو حال مختلف الفرق الرياضية بالنادى الأهلى، حيث ينافس على 4 بطولات برياضات مختلفة، ليرتفع عدد البطولات والكؤوس فى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

ويدخل الأهلى 4 نهائيات فى ألعاب السلة بنهائى دورى السوبر، والطائرة فى البطولة الأفريقية، واليد بنصف نهائى كأس الكؤوس الأفريقية، وكرة القدم فى دورى أبطال أفريقيا.

كرة السلة

يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى المباراة الفاصلة لحسم بطل دورى السوبر، حيث تقام المباراة فى الثامنة والنصف مساء اليوم، وفاز الأهلى في مباراتين وكذلك الاتحاد، وبالتالى تم اللجوء إلى مباراة فاصلة لحسم البطل.

كرة اليد

ويستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلى لخوض منافسات نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر غدا، الثلاثاء، بمشاركة القطبين كطرفى المربع الذهبى فى هذه النسخة.

ويلتقى الأهلى مع بوسكو الإيفوارى فى الخامسة مساءً، بينما يواجه الزمالك فاب الكاميرونى فى السابعة مساء، وسط طموح الوصول لنهائى مصرى خالص يوم 19 مايو الجارى .

الكرة الطائرة

وينافس فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مع الترجي التونسى فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت تونس.

وجاء تأهل رجال الكرة الطائرة بالأهلى إلى النهائى بعد الفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

كرة القدم

يستعد فريق كرة القدم بالنادى الأهلى لخوض منافسات نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى أمام الوداد المغربى في المباراة المقرر إقامتها بالمغرب.