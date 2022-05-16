شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد الشامى بعد دخوله نادى المائة بقميص الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، نادى المائة مع فريقه بعدما أصبح المهاجم الأساسي للدراويش فى الفترة الأخيرة، ونجح فى قيادة الفريق لاستعادة الانتصارات ضمن منافسات الدوري العام عقب إحرازه 4 أهداف بجانب صناعة هدف.

وانضم محمد الشامي إلى صفوف الإسماعيلي قبل بداية موسم 2018 / 2019، واستطاع أن يثبت أقدامه فى تشكيلة الفريق الأساسية خلال السنوات الأخيرة عقب مشاركته فى جميع المسابقات المحلية والافريقية والعربية، حيث لعب 105 مباريات بواقع 6568 دقيقة، سجل 12 هدفًا وصنع 10 أهداف، وذلك على النحو التالي :-

الدوري العام .. لعب 88 مباراة بواقع 5341 دقيقة، سجل 10 أهداف وصنع 8 أهداف

كأس مصر .. لعب 3 مباريات بواقع 261 دقيقة

كأس رابطة الأندية المصرية .. لعب 3 مباريات بواقع 188 دقيقة، صنع هدفين

دوري أبطال افريقيا .. لعب مباراتين بواقع 26 دقيقة

البطولة العربية .. لعب 9 مباريات بواقع 752 دقيقة، سجل هدفين.