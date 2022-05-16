شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد فى نهائى دورى السلة.. أوجستى يتفوق على مرعى 7-6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى، فى المباراة الفاصلة بدورى سوبر السلة لحسم بطل الدورى، فى اللقاء الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويتولى قيادة سلة الأهلى المدرب الإسبانى أوجستى بوش، بينما يتولى تدريب سلة الاتحاد السكندرى المخضرم أحمد مرعى.

وبالرجوع إلى تاريخ مواجهات أوجستى ومرعى فإن المدربين التقيا 13 مرة، تفوق الخواجة الإسبانى على مرعى فى 7 مواجهات، بينما فاز مرعى فى 6 مباريات.

وتغلب أوجستى بوش على أحمد مرعى عندما كان الخواجة الإسبانى مديرا فنيا للزمالك، حيث التقى مع مرعى فى نهائى بطولة دورى السوبر، فاز فى 3 مباريات وخسر مرتين، وعندما انتقل لتدريب الأهلى واجه الاتحاد فى الذهاب والعودة بالدور الأول من بطولة السوبر، وخسر الاثنتين، وفى بطولة دورى المرتبط فاز فى مباراة وخسر أخرى.

وكان أوجستى قد توج مع الأهلى ببطولة دورى المرتبط والبطولة العربية وبطولة منطقة القاهرة، بالإضافة إلى بطولة الكاس.

وكانت آخر مباراة جمعت الأهلى مع الاتحاد فى بطولة كأس مصر، وفاز سلة الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 69/64، ليتوج ببطولة كأس مصر لكرة السلة، فى المباراة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، متوجا بلقب كأس مصر لكرة السلة للمرة العاشرة فى تاريخه.