شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب إنبى لتحديد مطالبه للاستغناء عن جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي دخل حسابات النادي لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويفاضل مسئولو الأهلي بين إيبوكا واكثر من مهاجم أجنبي يلعبون خارج مصر تمهيدا للاستقرار على أحدهم للتعاقد معه على أن يكون قيده على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم الفريق الحالي والذي لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر.
ونجح إيبوكا في لفت الانظار إليه بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتي الآن 11 هدف.
ويعتبر إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.
يستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم، الإثنين، باستاد مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد عقب التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى 6-2 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.
ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها لحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.
ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.