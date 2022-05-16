شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب إنبى لتحديد مطالبه للاستغناء عن جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي دخل حسابات النادي لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويفاضل مسئولو الأهلي بين إيبوكا واكثر من مهاجم أجنبي يلعبون خارج مصر تمهيدا للاستقرار على أحدهم للتعاقد معه على أن يكون قيده على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم الفريق الحالي والذي لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر.

ونجح إيبوكا في لفت الانظار إليه بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتي الآن 11 هدف.

ويعتبر إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.