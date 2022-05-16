شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب لاعبي فيوتشر بغلق ملف العروض للتركيز في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، نجوم الفريق، ناصر ماهر وأحمد رفعت وأحمد عاطف، بضرورة غلق ملف العروض المرتقبة لكل منهم سواء من الأهلي أو الزمالك، والتركيز في الفترة المقبلة مع الفريق لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات بعد السقوط أمام فاركو بهدف نظيف في الجولة الماضية بالدوري العام.

ويلتقي فيوتشر مع الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام، حيث يعكف الجهاز الفني لفيوتشر على مراجعة المباريات الماضية للاتحاد بالدوري العام، وأبرزها مباراة سموحة بالجولة الأخيرة، التي انتهت بفوز عريض لسموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري.

كما حذر علي ماهر لاعبيه من الاستهانة بالاتحاد السكندري، الذي يسعى لاعبوه لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد السقوط المدوي في ديربي الإسكندرية، وشدد مدرب فيوتشر على أهمية الفوز في اللقاء المرتقب لاستعادة المركز الرابع الذي يهيمن عليه سموحة حالياً.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على فيوتشر في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى فيوتشر إلى تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات أمام زعيم الثغر للحفاظ على تواجدهع بالمربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

ويطمح فيوتشر إلى المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث حدد النادي هدفه بالتواجد بين الأربعة الكبار بالدوري لضمان اللعب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.