شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وعاطف يدخلان دائرة اهتمام منتخب مصر استعدادًا لغينيا وأثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال في الاستقرار على ضم بعض الوجوه الجديدة للفريق في معسكر يونيو على رأسهم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي و أحمد عاطف مهاجم فيوتشر بعد ظهور الثنائي بمستوى جيد مع فريقهما في الفترة الاخيرة.

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، اليوم الاثنين، أسماء اللاعبين المحترفين استعداداً لمباراتى الفراعنة أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى الجولتين الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.