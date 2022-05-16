شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وعاطف يدخلان دائرة اهتمام منتخب مصر استعدادًا لغينيا وأثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال في الاستقرار على ضم بعض الوجوه الجديدة للفريق في معسكر يونيو على رأسهم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي و أحمد عاطف مهاجم فيوتشر بعد ظهور الثنائي بمستوى جيد مع فريقهما في الفترة الاخيرة.
وتتجه النية لدى إيهاب جلال لضم نفس الأسماء حفاظاً على استقرار المنتخب بجانب ضيق الوقت، وهم محمد صلاح ومحمد الننى ومصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد.
وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.
ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.