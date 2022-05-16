اخبار الرياضه

تقديم مباراة ريال مدريد الأخيرة قبل لقاء ليفربول في نهائي الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حصل على راحة إضافية قبل مواجهة في نهائي ، بتقديم موعد مباراته الأخيرة في .

وقامت رابطة الدوري الإسباني بتعديل موعد مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس في الجولة 38 (الأخيرة) من الليجا، لتقام يوم الجمعة الموافق 20 مايو الحالي، بدلا من الأحد 22 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلعب يوم الأحد مع ضيفه ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من منافسات الممتاز، قبل أن يخرج لمواجهة ريال مدريد في نهائي الأبطال.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا