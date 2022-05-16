تقديم مباراة ريال مدريد الأخيرة قبل لقاء ليفربول في نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حصل ريال مدريد على راحة إضافية قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بتقديم موعد مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني.

وقامت رابطة الدوري الإسباني بتعديل موعد مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس في الجولة 38 (الأخيرة) من الليجا، لتقام يوم الجمعة الموافق 20 مايو الحالي، بدلا من الأحد 22 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو على ملعب "سان دوني" بالعاصمة الفرنسية باريس.

جدير بالذكر أن ليفربول سيلعب يوم الأحد مع ضيفه ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج لمواجهة ريال مدريد في نهائي الأبطال.