كيف تحولت توقعات موسيماني إلى حقيقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نجح فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية للنسخة الحالية، ليلاقي نظيره نهضة بركان المغربي على لقب الكأس.



وكان أورلاندو تخطى أهلي طرابلس بعد فوزه عليه في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية بهدفين دون رد، وخسارته في الإياب بهدف نظيف، فيما تخطى نهضة بركان نظيره مازيمبي الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز مازيمبي بهدف نظيف، بينما فاز الفريق المغربي في الإياب 1/4.

وكتب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أهنئ زملائي في جنوب إفريقيا على بلوغ أورلاندو نهائي كأس الكونفدرالية".

وتابع: "عندما سحبت قرعة الأدوار الإقصائية رشحت أورلاندو للنهائي، شكراً لأنهم حولوا توقعاتي إلى حقيقة".

وكان نهضة بركان صعد إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرتين من قبل، أولها نسخة 2019 وخسر أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح، ثم صعد إلى نهائي نسخة 2020 وحقق اللقب هذه المرة على حساب بيراميدز المصري، أما أورلاندو فتأهل مرة واحدة للمباراة النهائية من هذه البطولة، وخسر اللقب أمام النجم الساحلي التونسي نسخة عام 2015.