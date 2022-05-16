تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي مع وست هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، على الرغم من سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2 أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على الملعب "الاولمبي"، ضمن منافسات الجولة رقم 37 من المسابقة.



وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام بنتيجة 2 - 2 ليرفع رصيده للنقطة 90 فى صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86 نقطة، قبل مواجهته مساء الثلاثاء أمام مضيفه ساوثهامبتون، بعد تتويجه أمس بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 70 نقطة، من 36 مباراة، ثم توتنهام برصيد 68 نقطة، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق بيرنلى بهدف نظيف سجله هارى كين.

ترتيب الدوري الإنجليزي