النجم محرز يعيد الأمل لليفربول بذكريات 2018

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه وست هام يونايتد (2-2)، مساء الأحد، على الملعب الأولمبي بلندن، ضمن الجولة 37 للبريميرليج.



وسجل ثنائية وست هام جارود بوين بالدقيقتين 24 و45، بينما سجل ثنائية السيتي جاك جريليش (49) وفلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه (69).

وأهدر النجم الجزائري رياض محرز ركلة جزاء للسيتيزنز، في الدقيقة 86، كانت كفيلة بضمان النقاط الثلاث ووضع قدمًا على منصة التتويج بالبريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ركلة الجزاء التي أهدرها محرز هي الأولى التي يهدرها النجم الجزائري في البريميرليج، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ووقتها أهدر محرز ركلة جزاء أمام ليفربول في نفس التوقيت تقريبًا، وحرم فريقه من 3 نقاط مهمة.

وبات بإمكان ليفربول، تضييق فارق النقاط مع مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ساوثهامبتون، مساء الثلاثاء المقبل، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.