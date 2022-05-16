هل تم إسناد تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي لـ«بكاري جساما»؟

الشارقة - اميمة ياسر - شن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وعضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عماد متعب، هجوما عنيفا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واصفا ما يحدث داخله بالفساد.

وحذر متعب، من إسناد تحكيم مباراة الأهلي مع الوداد المغربي في الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري إلى الحكم بكاري جساما المعروف بعدائه لمصر.

وتابع عماد متعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " الماتش "، المذاع على قناة "صدى البلد " انه في حال اختيار بكاري جساما لتحكيم المباراة النهائية فانه يكون بذلك قد اكتمل مخطط الخداع من المعد مسبقا من الاتحاد الافريقي لكرة القم ضد النادي الاهلي الامر الذي يستدعي من النادي الاهلي ضرورة ان يتقدم بطلب لاسناد تحكيم المباراة الفاصلة الي طاقم حكام من خارج القارة الافريقية وذلك لضمان تحقيق قدر كبير من العدالة التحكيمية طالما ان المباراة ستقام في المغرب.

وأضاف عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الأزمة التي افتعلها مؤخرا الاتحاد الأفريقي بإسناد تنظيم نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمغرب تكشف حجم الظلم البين الذي تعرض له النادي الأهلي والواضح أمام الجميع، مشددا على أن فساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يزال مستمرًا، وشطارة وذكاء الجانب المغربي يكمن في استغلال هذا الأمر لصالح أنديتهم، بجانب خطأ لا يغتفر للاتحاد المصري في ذلك الموضوع وهو عدم التقدم منذ البداية بطلب استضافة نهائي دوري الأبطال.

وأردف نجم الأهلي والمنتخب السابق عماد متعب خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة صدي البلد قائلا: يجب على النادي الأهلي أن يقوم بشراء الـ50 % من تذاكر نهائي دوري الأبطال، على الأقل أن نضمن ألا يمتلئ الاستاد بسعة 100% من مشجعي الوداد، وفي هذه الحالات فقط فإن توافرت تلك الشروط يستطيع الأهلي وبسهولة كبيرة حسم التتويج باللقب.