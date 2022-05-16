شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المتبقية من الجولة 19 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلاقى غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى، فيما يواجه سموحة المصري.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري

الاثنين

غزل المحلة & إيسترن كومبانى..6.30 مساء

سموحة & المصرى البورسعيدى..9 مساء

الثلاثاء

الجونة & المقاصة..4 عصراً

فيوتشر & الاتحاد السكندرى..6.30 مساء

الزمالك & طلائع الجيش..9 مساء

الأربعاء

البنك الأهلى & الأهلى..8 مساء

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

فاركو يحرم بيراميدز من صدارة الدوري

حرم فاركو مضيفه بيراميدز من تصدر جدول ترتيب الدوري موقتا بعدما فرض عليه التعادل السلبي أمس الاحد في ملعب الدفاع الجوي في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

بتلك النتيجة توقفت انتصارات بيراميدز التي استمرت ثلاث مباريات تواليا رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك حامل اللقب والمتصدر ب41 نقطة فيما رفع فاركو رصيده الى 27 نقطة في المركز السادس.