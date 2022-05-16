شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: 30 يونيو الموعد النهائي لتفعيل عقود شراء عاطف ورضا وعبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة، أن 30 يونيو هو الموعد النهائى لتفعيل عقود اللاعبين المعارين للأندية الأخرى بنية البيع، موضحاً أن الثلاثي أحمد عاطف ومحمد رضا المعارين لفيوتشر، ومحمد عبد العاطي لاعب سموحة، تمت إعارتهم بنية البيع النهائى.

وقال خيرت، فى تصريح لليوم السابع، إن أى نادٍ لا يفعل عقد الشراء قبل 30 يونيو الجارى سيكون من حق وادى دجلة استرداد اللاعب حسب بنود الإعارة التى تم توقيعها مطلع الموسم الجاري.

وأوضح خيرت أن دجلة ينتظر قرار الأندية المعار لها اللاعبون الثلاثة، مؤكداً أن دجلة يبنى فريقاً جديداً للمنافسة على الصعود والعودة لدوري الأضواء فى الموسم المقبل، وأن هناك خطة لتحقيق هذا الهدف وعودة دجلة لمكانته الطبيعية.

وبدأ أحمد عاطف مسيرته بالدوري المصري في نادى وادى دجلة ليخطف الأنظار بعد تألقه مع الغزلان، حيث شارك عاطف فى 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وحالت أزمة إيقاف القيد دون انضمام أحمد عاطف إلى نادي الزمالك فى بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تردد مسؤولي القلعة البيضاء فى إتمام الصفقة، لينتقل عاطف إلى فيوتشر ويرد على المشككين فى قدراته الفنية.

ومع فريق فيوتشر تألق أحمد عاطف تحت القيادة الفنية لعلي ماهر،وأصبح ضمن المرشحين ليكون إحدى الصفقات التى يتنازع عليها قطبى الكرة المصرية فى الميركاتو الصيفى المقبل.