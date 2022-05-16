شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلاقى غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى، فيما يواجه سموحة المصرى.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

موعد مباراة غزل المحلة وإيسترن كومبانى بالدورى

ويستقبل فريق غزل المحلة، تحت قيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره إيسترن كومبانى الذى يقوده علاء عبد العال على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة سموحة والمصرى البورسعيدى بالدوري

فى المباراة الثانية، يلتقى فريق سموحة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيونى نظيره المصرى البورسعيدى تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، على على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.