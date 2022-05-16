شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي فى البطولة الأفريقية للطائرة قبل مواجهة الترجى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين الأهلى أمام الترجى التونسى، والمحدد لها السادسة مساء اليوم، الاثنين، فى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس.

ويمتلك فريق الأهلى سجل حافل من التتويج بهذه البطولة بواقع 14 لقب، حيث توج الفريق الأحمر باللقب من قبل أعوام ،1980، 1983 ،1995،1997،1996 ،2003،2004،2006،2010،2011، 2015،2017، 2018 ، 2019 .

جدير بالذكر أن البطولة ألغيت فى نسخة 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أن يخسر الزمالك من الترجى التونسى فى النسخة الأخيرة.

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.