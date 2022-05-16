شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط للاعتماد على البدلاء فى مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا بشكل أساسي فى مباراتي وفاق سطيف بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى مباراة البنك الأهلي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينوي موسيماني إراحة أكثر من لاعب من اللاعبين الأساسيين في مباراة البنك الأهلي خشية من تعرضهم للإجهاد قبل خوض النهائي الإفريقي، واللاعبين المرشحين للمشاركة الأساسية مع الأهلي أيمن أشرف ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد.

ويركز الأهلي على تحقيق الفوز في مباراة البنك الأهلي من أجل المنافسة على استعادة صدارة الدوري المصري الذي يبتعد عنها لانشغاله بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، الاثنين؛ استعدادا لمباراة الدوري الممتاز المقرر إقامتها الأربعاء المقبل أمام البنك الأهلي.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 في مباراة إياب نصف النهائي التي أقيمت أمس السبت على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، بعد الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ليحسم التأهل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة6-2.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة اليوم، بعد العودة من الجزائر، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم بعد إغلاق صفحة دوري أبطال أفريقيا والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.