شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى كامل العدد باستثناء ”عمار” قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي جهود كل من أحمد أيمن والجزائري محمد بن خماسة ثنائي الفريق فى مواجهة البنك الأهلي والمقرر انطلاقها الأحد المقبل بالجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المحلي.

وقال مجدى باز، رئيس الجهاز الطبي للدراويش، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "إن الثنائي سينتظمان فى التدريبات الجماعية الأربعاء المقبل عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي ليصبحا جاهزين للمشاركة فى أى وقت حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش".

وأضاف طبيب الإسماعيلى، "لا توجد إصابات أخرى بصفوف الفريق باستثناء محمد عمار الذى يواصل مراحل التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي".

ومن المعروف أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل رفض المجازفة بضم محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الدراويش فى مباراته الماضية ضد سيراميكا، لعودته مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته لفترة طويلة.