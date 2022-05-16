محمد شريف يعادل أهداف وليد أزارو مع الأهلى ويقترب من رقم فلافيو

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القاهرة - سامية سيد - رفع محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، رصيده من الأهداف مع القلعة الحمراء إلى 44 هدفاً بعد هدفه الأخير فى شباك وفاق سطيف الجزائري خلال مباراة الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ليتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 6/2.

وتساوى محمد شريف مع المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء السابق فى عدد الأهداف التي سجلها كل منهما مع الفريق الأحمر، حيث سجل محمد شريف 44 هدفاً خلال مشاركته مع الأهلي فى 91 مباراة، بينما سجل أزارو نفس عدد الأهداف مع الأهلي خلال مشاركته في 96 مباراة.

واقترب محمد شريف من معادلة رقم القاطرة الأنجولية أمادو فلافيو، مهاجم الجيل الذهبي في القلعة الحمراء، والذى سجل 58 هدفاً مع الأهلي خلال مشاركته فى 163 مباراة، ويتبقى لشريف 14 هدفاً فقط لمعادلة رقم فلافيو.

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد عقب التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى 6-2 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها لحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.