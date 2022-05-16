ما هو موعد مباريات اليوم الإثنين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 16 مايو/ أيار 2022 عدة مباريات هامة في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية.



في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب اليوم أرسنال مباراته قبل الأخيرة أمام نيوكاسل، حيث سيحاول الفوز لمصالحة الجماهير بعد الهزيمة من توتنهام بنتيجة 0-3.

وبختام الجولة 37 من الدوري الإيطالي، يستضيف يوفنتوس نظيره لاتسيو صاحب المركز الخامس، كما يحل فيورونتينا ضيفًا على سامبدوريا.

ويشهد الدوري المصري مواجهة بين سموحة والمصري ضمن الجولة 19، كما تلعب اليوم المباراة النهائية لكأس أمير الكويت بين كاظمة والسالمية.

لقاء وحيد اليوم في الدوري الإنجليزي يقام ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة ويجمع بين أرسنال ونيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك".

يواجه اليوم يوفنتوس نظيره لاتسيو في لقاء ضمن الجولة 37، كما يلتقي فيورونتينا بنادي سامبدوريا الذي ضمن البقاء رسميًا وعدم الهبوط.

يلتقي اليوم في الدوري المصري غزل المحلة بنادي إيسترن كومباني، وتلي هذه المباراة، مواجهة سموحة والمصري.

يلعب اليوم أيضا نهائي كأس أمير الكويت بين نادي السالمية وكاظمة في قمة مرتقبة.