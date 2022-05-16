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النجم بنزيما يحصد جائزة جديدة بعد موسمه التاريخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

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حصد كريم بنزيما مهاجم الإسباني جائزة أفضل لاعب فرنسي بالدوريات الأجنبية، مساء الأحد، المقدمة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

 

وفاز بنزيما بالجائزة للعام الثالث على التوالي، متفوقا على كل من عثمان ديمبلي ()، وثيو هرنانديز ومايك مينان (ميلان)، ونجولو كانتي ().

 

وتألق بنزيما بقميص ريال مدريد في الموسم الحالي، وقاد الفريق الملكي للفوز بلقب والتأهل إلى نهائي .

 

وخاض بنزيما 44 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ونجح النجم الفرنسي في تسجيل 44 هدفا، كما قدم 15 تمريرة حاسمة خلال مباريات الفريق الإسباني.

 

ويتصدر النجم الفرنسي قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا، كما يتقدم قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا. 

 

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

 

ونال جائزة أفضل مدير فني في الليغ وان، برونو جينيسيو، مدرب فريق رين.

 

كما فاز ويليام صليبة مدافع أولمبيك مارسيليا، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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