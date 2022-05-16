فضائح ومهازل في إفريقيا والكاف السبب .. نجم منتخب المغرب: ما يحدث مع الأهلي المصري أمر غير عادل

الشارقة - اميمة ياسر - رفض عبد السلام وادو نجم منتخب المغرب السابق، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي في المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الإثنين الماضي عن إقامة نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في المغرب يوم 30 من الشهر الجاري بين الأهلي والوداد المغربي.

وقال وادو في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم":"المغرب بلدي لكني بصراحة أرى أن إقامة النهائي في المغرب أمر غير عادل".

وأضاف :"لا يوجد حيادية في إقامة النهائي في المغرب وكان يجب إقامة المباراة في ملعب محايد، وهناك فضائح ومهازل في إفريقيا والكاف السبب ولابد من اتخاذ القرارات بدون النظر للمصالح الشخصية".

وتابع :"حدث من قبل أزمة في مباراة الجزائر والكاميرون والرجاء ومازيمبي وواقعة أخرى لبكاري جاساما، متى ستنتهي تلك المهازل من الكاف ؟".

وأوضح وادو، أن ما يفعله الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لا يليق بتاريخ النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا ولا يليق ما يتعرض له من قبل الكاف.

وأتم:"الأهلي مظلوم باللعب في إفريقيا ومعذور وهو من أكبر الأندية في القارة، الأهلي فريق كبير وكان يجب على الكاف أن يتعامل بشكل مختلف".