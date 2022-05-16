موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى الفاصلة لحسم بطل دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم بصالة حسن مصطفى فى أكتوبر، فى المباراة الفاصلة بنهائى بطولة دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5.



موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السلة موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى نهائى دورى السلة

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بصالة حسن مصطفى، لحسم بطل الدورى هذا الموسم، وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.





نتائج الأهلى والاتحاد فى الجولات السابقة

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز الأهلى بنتيجة 60/73 وكذلك المباراة الثالثة فاز الأهلى أيضا 60/63 ، و تغلب الاتحاد على الأهلى بنتيجة 85 / 75 في رابع مباريات نهائي دوري السوبر ليعادل النتيجة مع الأهلى في مباريات الـ best of 5 وتصبح النتيجة 2/2 .