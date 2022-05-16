شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن سادس انتصاراته مع الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تصحيح مسار الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، والتي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة بعد سقوط الفارس الأبيض فى فخ الهزيمة أمام إنبي بالجولة الماضية بهدفين نظيفين.

ومنذ توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك في مارس الماضي، قاد فيريرا الفريق الأبيض فى 10 مباريات سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا، نجح البرتغالي خلالها فى حصد 5 انتصارات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين.

ورفع جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، درجة الاستعداد القصوى داخل القلعة البيضاء استعداداً للقاء القادم للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، واستقر فيريرا على إراحة محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض فى اللقاء المرتقب أمام الطلائع، ومنح الفرصة لمحمد عواد للمشاركة مع الفريق، وكان أبو جبل قد شارك مع الزمالك فى 20 مباراة بالموسم الجاري واستقبلت شباكه 20 هدفاً، فيما شارك محمد عواد مع الزمالك في 6 مباريات فقط، استقبلت شباكه خلالهم 4 أهداف وحافظ على الشباك النظيفة في 3 لقاءات.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.