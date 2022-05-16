شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: الفوز على سيراميكا ينتشل الدراويش من عثراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد قناوي، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالروح القتالية للاعبين والتى أسهمت فى حصد الفريق ثانى انتصار على التوالي أمام فريق عنيد بحجم سيراميكا.

ونجح الإسماعيلي فى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم، بعد الفوز على سيراميكا عصر أمس، الأحد، بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدى من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي، ليرفع الدراويش رصيده إلى 17 نقاط.

وقال قناوى، ”هذا الفوز جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل عقب دراسة فريق سيراميكا جيدًا ونجحنا فى إيقاف أهم مفاتيح اللعب لديه، أشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي والجماهير التي ساندت اللاعبين بكل قوة، وأتمنى وقوفهم باستمرار خلف الفريق، خاصة أننا لا نزال فى مركز لا يليق بقيمة هذا النادى الكبير“.

وأضاف قناوى، "أعتقد ان عودة الإسماعيلي للانتصارات ستسهم كثيرًا فى إثارة التوتر للفرق التى تتقدم علينا بالترتيب، خاصة أن فارق النقاط أصبح ضئيلا للغاية “.

واختتم نجم الدراويش الأسبق قائلا، "أغلقنا تلك المباراة وهناك ودية اليوم ضد بلبيس للمجموعة الثانية من اللاعبين بهدف تجهيز الجميع لمواجهة البنك الأهلي التى تعد صعبة للغاية لأن ليس هناك لقاءات سهلة إلا أننا سنبذل قصاري الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية“.