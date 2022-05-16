شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري .. فاركو يحرم بيراميدز من اعتلاء الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلاقى غزل المحلة نظيره إيسترن كومبانى، فيما يواجه سموحة المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

فاركو يحرم بيراميدز من صدارة الدوري

حرم فاركو مضيفه بيراميدز من تصدر جدول ترتيب الدوري موقتا بعدما فرض عليه التعادل السلبي في ملعب الدفاع الجوي في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

بتلك النتيجة توقفت انتصارات بيراميدز التي استمرت ثلاث مباريات تواليا رافعا رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك حامل اللقب والمتصدر ب41 نقطة فيما رفع فاركو رصيده الى 27 نقطة في المركز السادس

الزمالك يخسر من إنبى ويمنح الأهلى هدية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.