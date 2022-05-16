شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ دراسة مباريات البنك الأهلى قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، دراسة مباريات فريق البنك الأهلى بالدوري قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق ضمن خطة حصد الثلاث نقاط لتصحيح المسار المحلى.

يستأنف فريق الأهلى تدريباته اليوم، الإثنين، باستاد مختار التتش، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس الأحد عقب التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وتخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى 6-2 بمجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها لحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.