شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب من موسيمانى حسم مصير كهربا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الاهلى من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني لفريق الكرة، حسم مصير محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، بعد نهاية إعارته للدوري التركى، سواء بقيده في قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد حال الاستقرار على عودته أو منح مسئولي الأهلى الضوء الأخضر لبحث عروض رحيله عن النادى.

وتنتهى إعارة كهربا لفريق هاتاى سبور التركى بنهاية مايو الجاري، في ظل عدم وجود رغبة لدى النادي التركي في تجديد إعارة أو شراء خدمات اللاعب بشكل نهائي، رغم وجود بند في عقد يتيح للنادى التركى شراءه مقابل 3 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يعود كهربا للقاهرة وينتظم في تدريبات الأهلى بدون مشاركة حتى نهاية الموسم الحالي بالدوري المصري وفقا للائحة، انتظارا لحسم موسيمانى لمصيره.

وكان كهربا قد فضل الخروج للإعارة في يناير الماضي، بعد ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي؛ بسبب خروجه المستمر من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.