الإسماعيلى يستعيد جهود عماد حمدى أمام البنك الأهلى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى جهوده لاعبه عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق في مباراة البنك الأهلى المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل بالجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء إيقافه.

وكان لاعب وسط الدراويش قد حصل على الإنذار الثالث خلال مشاركته فى مباراة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى انتهت لصالح الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى قمة مؤجلات الأسبوع الـ14 بالمسابقة المحلية، وغاب عن مواجهة سيراميكا بالجولة 19 للدوري.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل مباراة ودية عصر اليوم، الاثنين، مع فريق بلبيس ـ أحد أندية دوري القسم الثاني ـ على ملعب الإسماعيلية، تحضيرا لمواجهة الفريق ضد البنك الأهلي، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد.

وتأتى التجربة الودية بفرمان من حمزة الجمل من أجل الاطمئنان على لاعبيه البدلاء والمستبعدين من اللقاءات الرسمية، بجانب إشراك عدة لاعبين في أكثر من مركز لتحقيق المرونة التكتيكية والعمل على تدارك الأخطاء الفنية التى تم الوقوع فيها خلال المباريات الماضية.

وكان جهاز الاسماعيلى قد استبعد كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمي وأحمد أيمن وشادي ماهر وعبد الله محمد ومحمود البدري وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عبد السميع ومحمود عبد الله وجان موريل وكارميلو ألجاراناز وخالد النبريصي وحازم مرسي وحسن صابر من مواجهة سيراميكا بالجولة 19 لمسابقة الدوري.