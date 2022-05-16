موعد مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي فى نهائى أفريقيا للكرة الطائرة

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موعد مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلى المواجهة المنتظرة بين فريق الكرة الطائرة اليوم أمام الترجى التونسى فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.موعد مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي فى نهائى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تقام مباراة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام نظيره الترجي التونسى فى تمام السادسة مساءا بتوقت القاهرة، الخامسة بتوقيت تونس.

وتأهل رجال الكرة الطائرة بالأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة.

ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد قبل الماضى.