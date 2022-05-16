شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى على لقب دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار منافسات الجولة الخامسة من نهائي دورى السوبر رجال، والذى يقام بنظام best .of 5. وتقام المباراة فى الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، على أن يتوج الفائز باللقب لهذا الموسم، فى ظل تعادل الفريقين فى مرات الفوز، حيث تغلب الأهلى في الجولتين الثانية والثالثة، وفاز الاتحاد السكندرى بالجولتين الأولى والرابعة، ما استدعى اللجوء إلى المباراة الخامسة لحسم البطل.

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز الأهلى بنتيجة 60/73 وكذلك المباراة الثالثة فاز الأهلى أيضا 60/63 ، وفاز الاتحاد السكندري على الأهلى بنتيجة 85 / 75 في رابع مباريات نهائي دوري السوبر ليعادل النتيجة مع الأهلى في مباريات الـ best of 5 وتصبح النتيجة 2/2 .