شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ميار شريف طموح بلا حدود لإثبات الذات فى عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك ميار شريف نجمة التنس المصرية طموحا بلا حدود لإثبات الذات فى عالم رياضة التنس، حيث تمتلك العديد من الخبرات التى تمكنها من مواصلة التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، فى ظل دخولها نادى الـ 100 بالتصنيف العالمى للتنس.

ونجحت ميار مؤخرا فى التتويج بلقب بطولة كـارلـسـروه الـعـالـمـيـة لـلـتـنـس فـى ألمانيا بعد الفوز عـلـى الأمـريـكـيـة بـيـرا بـيـرنـاردا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

وحصدت ميار شريف مسبقا العديد من الألقاب التى أثرت فى مسيرتها، أبرزها لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ 125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين ، و التتويج ببطولة ألمانيا للتنس WTA 125k بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريڤيسان 2-0 في المباراة النهائية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة ميار شريف فى الصور التالية :