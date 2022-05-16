شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحدد السبت المقبل موعداً لبدء اختبارات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد نادي المقاولون العرب السبت المقبل موعداً لانطلاق اختبارات الناشئين بمقر النادي بالجبل الأخضر، وذلك فى المراحل السنية المختلفة.

وتم تحديد أيام الاختبارات كالتالي:

أيام، السبت والاثنين والأربعاء اختبارات مواليد: 2010، 2011، 2012، 2013، 2014.

أيام، الأحد، الثلاثاء، الخميس، اختبارات مواليد: 2005، 2006، 2007، 2008، 2009.

وفيما يتعلق بمواليد 2001، 2003، فسيتم اختبارهم بعد أداء الامتحانات، أيام الأحد، الثلاثاء، والخميس في الساعة الثامنة والنصف صباحاً.



المقاولون

من ناحية أخرى، تعادل نادي المقاولون العرب مع نظيره إنبي بهدفين لكل فريق، في مباارة الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب الركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر.