شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم للمركز الـ49 فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت البطلة المصرية ميار شريف للمركز الـ 49 فى التصنيف العالمي للاعبات التنس، والصادر عن الاتحاد الدولي اليوم، الاثنين، لتقتحم قائمة التوب 50، خاصة بعد تتويجها ببطولة كارلسروه العالمية للتنس في ألمانيا بعد الفوز على الأمريكية بـيرا بـيرناردا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.



ميار شريف

وكانت ميار شريف نتأهلت إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه، بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.

وحصدت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، لقب بطولة ماربيلا الإسبانية، والتي تعد واحدة ضمن سلسلة بطولات التحدي تشالنجر ذات الـ 125 نقطة، التي تنظم تحت إشراف رابطة محترفات التنس WTA، في أبريل الماضي، وذلك بعد تغلبها على الألمانية تمارا كورباتسش بمجموعتين للاشئ كانت 7-6, 6-4 بعد أكثر من ساعتين، لتحقق بذلك ثاني القابها في WTA.

وأعربت ميار شريف، عن سعادتها وفخرها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة صاعدة فى العالم، من قبل رابطة محترفات التنس، مقدمة الشكر لمجتمع التنس العالمى على التقدير والجمهور على دعمها المستمر.