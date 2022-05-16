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شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتقدم للمركز الـ49 فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدمت البطلة المصرية ميار شريف للمركز الـ 49 فى التصنيف العالمي للاعبات التنس، والصادر عن الاتحاد الدولي اليوم، الاثنين، لتقتحم قائمة التوب 50، خاصة بعد تتويجها ببطولة كارلسروه العالمية للتنس في ألمانيا بعد الفوز على الأمريكية بـيرا بـيرناردا بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.
ميار شريف
وكانت ميار شريف نتأهلت إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه، بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.
وقالت ميار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كلى فخر الحمد لله، تم ترشيحى من رابطة محترفات التنس، لجائزة أحسن لاعبة صاعدة فى العالم، بجانب 5 من أحسن اللاعبات، عاوزة أشكر مجتمع التنس العالمى على التقدير، وشكرا جمهورى على الدعم ولكل حد شارك فى كل حاجة وصلت لها.. الحمد لله".