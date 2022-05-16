شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يخضع لاختبار طبى أخير قبل مواجهة المصرى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
وخضع الجلاصي لعدد من الجلسات التأهيلية وذلك بعد شعوره بألام شديدة في العضلة الأمامية، ليخضع لبرنامج علاجي مكثف على مدار اليومين الماضيين.
على صعيد آخر، تأكد غياب اللاعب أحمد شوشة مدافع الفريق عن مباراة اليوم، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، عدم قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة.
ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 17 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.
ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.