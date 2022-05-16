شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يخضع لاختبار طبى أخير قبل مواجهة المصرى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسي إلياس الجلاصي، لاعب النادي المصري، لفحص طبي أخير اليوم، الاثنين، لتحديد موقفه النهائي من مباراة سموحة المرتقب إقامتها مساء اليوم، وذلك فى ظل حرص الجهاز الفني للفريق على تواجد اللاعب بالقائمة نظراً للغيابات العديدة التى ضربت الفريق البورسعيدي قبل مواجهة سموحة.

وخضع الجلاصي لعدد من الجلسات التأهيلية وذلك بعد شعوره بألام شديدة في العضلة الأمامية، ليخضع لبرنامج علاجي مكثف على مدار اليومين الماضيين.

على صعيد آخر، تأكد غياب اللاعب أحمد شوشة مدافع الفريق عن مباراة اليوم، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، عدم قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة.