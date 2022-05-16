شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكومى ونجوم الإسماعيلى أثناء قراءة القرآن قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى عبر تويتر جانب من اجتماع المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي مع لاعبي الفريق الأول قبل بداية مباراة سيراميكا التى أقيمت عصر أمس الأحد على ملعب الإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد.

يأتي ذلك من أجل تحفيز ومساندة اللاعبين لمواصلة الانتصارات المحلية لتصحيح مساره بجدول المسابقة الذى لا يليق بإسمه وشعبيته الكبيرة داخل وخارج مصر.

كما قام "الكومي" بقراءة آيات من القرآن الكريم مع أعضاء الجهاز الفني للفريق ولاعبي الدراويش قبل إنطلاق المباراة.

ونجح الإسماعيلي فى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي، ليرفع الدراويش رصيده إلى 17 نقاط.