شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ديانج وياسر إبراهيم ورامى ربيعة استعداداً لمواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أليو ديانج، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمباراة البنك الأهلى فى الدورى. واشتكى «ديانج» من ألمٍ فى الركبة، وفضل الجهاز الطبي خروجه من مباراة وفاق سطيف بالجزائر بدوري أبطال أفريقيا، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من ألمٍ فى العضلة الخلفية، كما تعرض ربيعة لكدمة في العضلة الأمامية.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشرة فى تاريخه وذلك بعد التغلب على فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة6-2.

وتعادل الأهلي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مع وفاق سطيف بهدفين لمثلهما في المباراة التى أقيمت على ملعب 5يوليو بالعاصمة الجزائرية بعد فوزه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة.