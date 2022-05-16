تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات قوية في دوري we المصري وعلى المستوى الأوروبي.

وتقام اليوم مباراتان في الجولة 19 من منافسات الدوري، بين غزل المحلة وإيسترن كومباني، وسموحة أمام المصري البورسعيدي.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي أرسنال مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة 37 (قبل الأخيرة)، حيث يسعى الفريق اللندني لحجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة من 36 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال)، علما بأن الأخير لعب 37 لقاء.

وفي الجولة 37 من الدوري الإيطالي يخوض يوفنتوس آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم حين يستضيف لاتسيو.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة:

6.30 مساء.. غزل المحلة وإيسترن كومباني.. قنوات "أون تايم سبورتس".

9 مساء.. سموحة والمصري.. قنوات "أون تايم سبورتس".

الدوري الإنجليزي:

9 مساء.. نيوكاسل وأرسنال.. beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي:

8.45 مساء.. يوفنتوس ولاتسيو.. قناة الدوري الإيطالي على "يوتيوب".