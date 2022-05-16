شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفاوض مع أشرف بن شرقى لاستكمال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك الدخول فى مفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول من أجل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم، والذي من المؤكد أن يمتد لبعد شهر يونيو، حيث ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو، الأمر الذى يجعل اللاعب يرحل عن صفوف الفريق قبل انتهاء الموسم، ما سيؤدي لحدوث خلل فني.

وكان مصدر مسئول بنادى الزمالك كشف عن حقيقة ما تردد فى الوقت الحالى حول تقديم إدارة القلعة البيضاء عرضًا جديدًا للمغربى أشرف بن شرقى، من أجل تجديد تعاقده لمدة 6 أشهر فقط، وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك لم تتقدم بأى عروض جديدة لأشرف بن شرقى، وأن الإدارة لم تتفاوض مع اللاعب من أجل الاستمرار لمدة 6 أشهر، كما يتردد فى الوقت الحالى.

وتوقفت مفاوضات الزمالك مع بن شرقى، وتري إدارة القلعة البيضاء أن طلبات اللاعب المادية، والتي لن تقل عن تقاضي مليون و600 ألف دولار سنوياً، مبالغ فيها كثيرا ولا تتوافق مع امكانيات اللاعب وكذلك المردود الذي يقدمه مع الفريق مؤخرا.

وبدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، تجهيز سيد عبد الله الشهر بـ"نيمار" لتعويض بن شرقى والذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية شهر يونيو المقبل، ويعتمد فيريرا على سيد نيمار فى العديد من الأحيان فى إطار خطة تجهيز اللاعب من أجل تعويض رحيل أشرف بن شرقى، الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية شهر يونيو، ولم يحسم اللاعب أمر تجديد تعاقده حتى الوقت الحالى.

ويرغب البروفيسور البرتغالى فى تجهيز سيد نيمار حتى يصبح الجناح الأساسى للزمالك بعد رحيل أشرف بن شرقى، خاصة وإن الأخير سيرحل قبل انتهاء الموسم الممتد حتى شهر سبتمبر، نظرًا لكون عقد اللاعب ينتهى فى يونيو.