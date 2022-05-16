شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتحدى صحوة سموحة فى مباراة مثير على شط إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، نظيره المصرى البورسعيدى تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعبانى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدورى الممتاز هذا الموسم.

سموحة يدخل مباراة اليوم وهو فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بالنقطة 19 فى المركز الحادى عشر بترتيب جدول الدورى المصرى بعدما خاض 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم مثلها.

ويدخل سموحة هذه المباراة منتشيا بالفوز الكبير على الاتحاد فى ديربى الإسكندرية بخماسية مقابل هدفين، قبلها كان خسر من بيراميدز وتعادل مع فاركو، لكن الانتصار الأخير منح الثقة فى قدرات عبد الحميد بسيوني.

فيما يحاول معين الشعبانى العودة لسكة الانتصارات الغائبة فى أخر 4 لقاءات عن الفريق البورسعيدى، حيث فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار عقب الفوز على الأهلى بالدورى، بعدما خسر من الزمالك والمقاولون والإسماعيلى، وتعادل فى آخر مباراة مع غزل المحلة.