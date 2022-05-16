موعد مباراة نهضة بركان وأورلاندو في نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أسدل الستار على الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال المباراة التي جمعت بين نهضة بركان ومازيمبي.



وتأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي 4-1، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيدا من الهزيمة في مباراة الذهاب بنتيجة 0-1.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، أن المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستُقام يوم الجمعة 20 مايو/آيار الجاري.

وحدد "الكاف" ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية لاستضافة المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتُبث منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أقيم في بنين، وانتهى بفوز الرجاء المغربي على شبيبة القبائل الجزائري 2-1.