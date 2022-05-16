أورلاندو بيراتس يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، رغم الهزيمة من الأهلي طرابلس الليبي.



وخسر أورلاندو على ملعبه من الأهلي طرابلس 0-1، الأحد، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل هدف الأهلي طرابلس الوحيد لاعبه علي أبو عرقوب في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

ورغم فوز الفريق الليبي، إلا أن أورلاندو بيراتس حجز مقعده في المباراة النهائية، مستفيدا من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

وباتت هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها أورلاندو إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل لأول مرة في 2015، ولكنه خسر في النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

ومن المقُرر أن يواجه أورلاندو الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين فريقي نهضة بركان المغربي ومازيمبي الكونغولي.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الكونغولي على ملعبه بهدف نظيف، قبل مباراة الإياب مساء الأحد.