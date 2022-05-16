نهضة بركان يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل فريق نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي.



وفاز نهضة بركان على مازيمبي بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على الملعب البلدي في بركان، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح الفريق المغربي التسجيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، عن طريق لاعبه بكر الهلالي، قبل أن يعادل مازيمبي النتيجة في الدقيقة التالية بهدف فيليبي كينزومبي.

وفي الدقيقة 79، أضاف العربي الناجي الهدف الثاني لنهضة بركان، قبل أن يسجل يوسف الفحلي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قضى الفريق المغربي على آمال نظيره الكونغولي في العودة، بعدما سجل الهدف الرابع عن طريق اللاعب يوسف الفحلي أيضا.

بهذه النتيجة، يتأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مستفيدا من هزيمته في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 0-1.

وباتت هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل للنهائي في 2019 و2020.

وسيكون نهضة بركان على موعد مع مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الذي تخطى عقبة الأهلي طرابلس الليبي في الدور نصف النهائي.