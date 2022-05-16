شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة ترتيبات معسكر المنتخب لمباراتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة بعض الملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها ترتيبات المعسكر المقبل لمنتخب مصر استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على استدعاء أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى لقائمة المنتخب لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتلقى جهاز المنتخب تأكيدات من اتحاد جدة بشفاء أحمد حجازى تماماً من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن المصرى أحمد حجازى، مدافع فريق اتحاد جدة السعودى، سوف يعود للمشاركة فى التدريبات مع زملائه للمرة الأولى منذ 132 يوما، إثر تعرضه للإصابة فى أوتار العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التى أقيمت فى الكاميرون خلال شهر فبراير الماضى وانتهت بفوز السنغال باللقب على حساب الفراعنة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن حجازى انضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا لملاقاة الهلال، الأحد المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى عقب تعافيه من تمزق فى أوتار العضلة الضامة.

على صعيد متصل، كشف مسئولو المنتخب أنه سيكون من الصعب ضم وجوه جديدة فى المعسكر المقبل نظراً لضيق الوقت، وضرورة الفوز فى المباراتين، لذا سيكون الأقرب هو الاعتماد على نفس اللاعبين فى الفترة المقبلة وكذلك نفس طريقة اللعب، وفى حال وجود وجوه جديدة سيكون ذلك فى أضيق الحدود، بحيث يكون هناك اسم أو اثنين على أقصى تقدير فى القائمة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى بطولة النخبة لكرة الصالات، ومن المقرر لها أن تنطلق أواخر شهر مايو الجارى، وذلك ضمن خطة المجلس لتطوير لعبة كرة الصالات والنهوض بها.

ويشارك فى البطولة أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندري والإعلاميين "بطل الدورى" والبنك الأهلى "بطل الكأس".

وتوج فريق البنك الأهلي ببطولة كأس مصر لكرة الصالات بعد الفوز على الإسماعيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى على الصالة الدولية المغطاة باتحاد الشرطة الرياضي.

أحرز أهداف البنك الأهلي كلا من أحمد عبد القادر موزا ومحمد منصور هدفين وأحمد عاطف بليه هدفين، فى حين أحرز للإسماعيلي كلاً من على رمضان والمعتز بالله سامى.