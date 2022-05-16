شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز عمرو السولية لقيادة خط الوسط فى مواجهة البنك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة محاولاته لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط المارد الأحمر لمباراة البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل، باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي للتعافي من إصابته فى العضلة الخلفية، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات الرسمية.

وتعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" الذى خسر من إنبى بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

وعلى الصعيد الأفريقى، تعادل الأهلي مع وفاق سطيف مساء السبت بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر، ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.