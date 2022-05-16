شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يستدرج إيسترن كومبانى فى مهمة العودة لسكة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة، بقيادة مدربه الشاب مصطفى عبده، نظيره إيسترن كومبانى الذى يقوده علاء عبد العال على ملعب الغزل بالغربية، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 9 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 17 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.

ويبحث المحلة عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة فى آخر ثلاث مباريات حيث تعادل مع فاركو والمصرى وتلقى هزيمة من الاتحاد السكندرى، وجاءت النتائج الثلاثة الأخيرة عقب فوزين مثيرين على الجونة والمقاصة.

فيما يحاول إيسترن كومبانى التخلص من سلسلة النتائج السلبية حيث لم يحقق أى فوز مبارياته الخمس الأخيرة، بعدما حقق انتصارين على المقاصة وإنبى، تعادل مع طلائع الجيش والمقاولون العرب وخسر من الزمالك والبنك الأهلى والإسماعيلي.